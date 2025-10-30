Скидки
Синнер выиграл 48 из 50 матчей не с Алькарасом в 2025 году. Одно из поражений — от Бублика

Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер в 2025 году победил в 48 из 50 матчей на уровне ATP, в которых его соперником не был Карлос Алькарас из Испании — действующий первый номер мирового рейтинга, сообщает статистический оператор Opta в социальной сети X.

Одно из двух поражений не от Алькараса в 2025 году Синнер потерпел на травяном турнире в Галле (Германия) от его будущего победителя Александра Бублика, выступающего под флагом Казахстана (6:3, 3:6, 4:6). Второе — на хардовом «Мастерсе» в Шанхае в недоигранном матче с нидерландцем Таллоном Грикспором, где итальянец отказался от борьбы по ходу третьего сета (7:6 (7:3), 5:7, 2:3, отказ).

При этом от Карлоса Алькараса Янник Синнер в 2025 году потерпел четыре поражения.

