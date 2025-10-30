Фриц — Бублик: где смотреть, во сколько матч 3-го круга «Мастерса» в Париже

Сегодня, 30 октября, пройдёт новый игровой день на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в столице Франции Париже. В матче третьего круга встретятся 16-я ракетка мира Александр Бублик, выступающий под флагом Казахстана (13-й посев), и четвёртый номер рейтинга ATP американец Тейлор Фриц (четвёртый посев).
Начало матча запланировано на 18:00 мск. В России трансляции турниров ATP осуществляет BB Tennis. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Тейлор Фриц — Александр Бублик.
Ранее во втором круге «Мастерса» в Париже Бублик переиграл 32-го в мировом рейтинге француза Корентена Муте (6:3, 7:5), Фриц на этой стадии победил 103-ю ракетку мира австралийца Александара Вукича (7:6 (7:4), 6:2).
