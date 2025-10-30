Сонего — Медведев: где смотреть, во сколько матч 3-го круга «Мастерса» в Париже

Сегодня, 30 октября, пройдёт новый игровой день на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в столице Франции Париже. В матче третьего круга встретятся 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (11-й посев) и 45-й номер рейтинга ATP итальянец Лоренцо Сонего.
Начало матча запланировано на 19:30 мск. В России трансляции турниров ATP осуществляет BB Tennis. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Лоренцо Сонего — Даниил Медведев.
Ранее Медведев прошёл второй круге «Мастерса» в Париже без борьбы из-за снятия с турнира 38-го в мировом рейтинге Григора Димитрова из Болгарии, Сонего на этой стадии победил соотечественника — восьмую ракетку мира Лоренцо Музетти (3:6, 6:3, 6:1).
Видео: Медведев в Алма-Ате провёл автограф-сессию с болельщиками
