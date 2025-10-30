Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лоренцо Сонего — Даниил Медведев: где смотреть, во сколько матч 3-го круга Мастерса в Париже

Сонего — Медведев: где смотреть, во сколько матч 3-го круга «Мастерса» в Париже
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 октября, пройдёт новый игровой день на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в столице Франции Париже. В матче третьего круга встретятся 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (11-й посев) и 45-й номер рейтинга ATP итальянец Лоренцо Сонего.

Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Лоренцо Сонего
45
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Начало матча запланировано на 19:30 мск. В России трансляции турниров ATP осуществляет BB Tennis. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Лоренцо Сонего — Даниил Медведев.

Ранее Медведев прошёл второй круге «Мастерса» в Париже без борьбы из-за снятия с турнира 38-го в мировом рейтинге Григора Димитрова из Болгарии, Сонего на этой стадии победил соотечественника — восьмую ракетку мира Лоренцо Музетти (3:6, 6:3, 6:1).

Календарь "Мастерса" в Париже
Турнирная сетка "Мастерса" в Париже

Видео: Медведев в Алма-Ате провёл автограф-сессию с болельщиками

Материалы по теме
Даниил Медведев без борьбы вышел в третий круг «Мастерса» в Париже после снятия Димитрова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android