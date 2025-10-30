Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шелтон — Рублёв: онлайн-трансляция матча 3-го круга «Мастерса» в Париже — после 16:30

Шелтон — Рублёв: онлайн-трансляция матча 3-го круга «Мастерса» в Париже — после 16:30
Андрей Рублёв
Комментарии

Сегодня, 30 октября, продолжатся матчи на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В третьем круге встретятся 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и представитель США Бен Шелтон (седьмая строчка рейтинга). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Бен Шелтон — Андрей Рублёв, начало которой запланировано после 16:30 мск.

Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 16:30 МСК
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
17
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

До этого момента спортсмены встречались на турнирах под эгидой АТР один раз. В 2024 году на турнире в Базеле победа осталась за американцем, который переиграл россиянина в 1/4 финала со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.

Календарь «Мастерса» в Париже
Сетка «Мастерса» в Париже
Материалы по теме
«Какие будут дальше турниры — решим по ходу». Рублёв — после успешного старта в Париже
Эксклюзив
«Какие будут дальше турниры — решим по ходу». Рублёв — после успешного старта в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android