Шелтон — Рублёв: онлайн-трансляция матча 3-го круга «Мастерса» в Париже — после 16:30

Сегодня, 30 октября, продолжатся матчи на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В третьем круге встретятся 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и представитель США Бен Шелтон (седьмая строчка рейтинга). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Бен Шелтон — Андрей Рублёв, начало которой запланировано после 16:30 мск.

До этого момента спортсмены встречались на турнирах под эгидой АТР один раз. В 2024 году на турнире в Базеле победа осталась за американцем, который переиграл россиянина в 1/4 финала со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.