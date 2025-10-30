Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Мастерс» в Париже, 2025 год: расписание матчей на 30 октября

Сегодня, 30 октября, в Париже (Франция) продолжится турнир серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей третьего игрового дня соревнований на харде.

Теннис. «Мастерс» в Париже (Франция). Третий круг. Расписание на 30 октября (время московское):

13:00. Кэмерон Норри (Великобритания) – Валантен Вашеро (Франция, WC);

14:30. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) – Даниэль Альтмайер (Германия);

16:30. Бен Шелтон (США, 5) – Андрей Рублёв (Россия, 12);

(Россия, 12); 18:00. Тейлор Фриц (США, 4) – Александр Бублик (Казахстан, 13);

18:00. Карен Хачанов (Россия, 10) – Алекс де Минор (Австралия, 6);

(Россия, 10) – Алекс де Минор (Австралия, 6); 19:30. Лоренцо Сонего (Италия) – Даниил Медведев (Россия, 11);

(Россия, 11); 21:00. Франциско Серундоло (Аргентина, 17) – Янник Синнер (Италия, 2);

22:30. Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 15) – Александр Зверев (Германия, 3).

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.