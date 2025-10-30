Хачанов — де Минор: онлайн-трансляция матча 3-го круга «Мастерса» в Париже — после 18:00
Поделиться
Сегодня, 30 октября, продолжится турнир серии «Мастерс» в Париже (Франция). В третьем круге встретятся 14-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и представитель Австралии Алекс де Минор (шестая строчка рейтинга). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Карен Хачанов — Алекс де Минор, начало которой запланировано после 18:00 мск.
Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 18:00 МСК
14
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
|1
|2
|3
|
|
6
Алекс де Минор
А. де Минор
Счёт личных встреч 2-1 в пользу россиянина. Хачанов был сильнее своего соперника в первом круге турнира в Дубае (2022) и в 1/2 финала соревнований в Вене (2024). Де Минор обыграл Хачанова в третьем круге US Open — 2020.
Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 октября 2025
-
16:07
-
16:04
-
15:50
-
15:23
-
15:17
-
15:01
-
15:00
-
14:49
-
14:46
-
13:43
-
13:41
-
13:40
-
13:30
-
13:25
-
13:18
-
12:29
-
12:11
-
11:59
-
11:35
-
11:13
-
10:23
-
10:03
-
10:00
-
09:21
-
08:37
-
08:30
-
08:19
-
08:04
-
07:30
-
07:25
-
06:34
-
02:55
-
02:33
-
02:01
-
01:47