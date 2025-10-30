Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Хачанов — де Минор: онлайн-трансляция матча 3-го круга «Мастерса» в Париже — после 18:00

Сегодня, 30 октября, продолжится турнир серии «Мастерс» в Париже (Франция). В третьем круге встретятся 14-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и представитель Австралии Алекс де Минор (шестая строчка рейтинга). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Карен Хачанов — Алекс де Минор, начало которой запланировано после 18:00 мск.

Счёт личных встреч 2-1 в пользу россиянина. Хачанов был сильнее своего соперника в первом круге турнира в Дубае (2022) и в 1/2 финала соревнований в Вене (2024). Де Минор обыграл Хачанова в третьем круге US Open — 2020.

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.