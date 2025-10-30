Сонего — Медведев: онлайн-трансляция матча 3-го круга «Мастерса» в Париже — после 19:30
Поделиться
Сегодня, 30 октября, продолжится турнир серии «Мастерс» в Париже (Франция). В третьем круге встретятся российский теннисист 13-я ракетка мира Даниил Медведев и представитель Италии Лоренцо Сонего (45-я строчка рейтинга АТР). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Сонего — Медведев, начало которой запланировано после 19:30 по мск.
Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
45
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Не начался
|1
|2
|3
|
|
13
Даниил Медведев
Д. Медведев
Счёт личных встреч — 3-0 в пользу россиянина. Медведев был сильнее своего соперника в первом круге турнира в Аделаиде (2023), втором круге соревнований в Монако (2023) и Дубае (2024).
Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 октября 2025
-
17:35
-
17:33
-
17:28
-
16:54
-
16:44
-
16:30
-
16:07
-
16:04
-
15:50
-
15:23
-
15:17
-
15:01
-
15:00
-
14:49
-
14:46
-
13:43
-
13:41
-
13:40
-
13:30
-
13:25
-
13:18
-
12:29
-
12:11
-
11:59
-
11:35
-
11:13
-
10:23
-
10:03
-
10:00
-
09:21
-
08:37
-
08:30
-
08:19
-
08:04
-
07:30