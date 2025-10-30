Скидки
Теннис

Сонего — Медведев: онлайн-трансляция матча 3-го круга «Мастерса» в Париже — после 19:30

Даниил Медведев
Комментарии

Сегодня, 30 октября, продолжится турнир серии «Мастерс» в Париже (Франция). В третьем круге встретятся российский теннисист 13-я ракетка мира Даниил Медведев и представитель Италии Лоренцо Сонего (45-я строчка рейтинга АТР). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Сонего — Медведев, начало которой запланировано после 19:30 по мск.

Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Лоренцо Сонего
45
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Счёт личных встреч — 3-0 в пользу россиянина. Медведев был сильнее своего соперника в первом круге турнира в Аделаиде (2023), втором круге соревнований в Монако (2023) и Дубае (2024).

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.

Календарь «Мастерса» в Париже
Сетка «Мастерса» в Париже
