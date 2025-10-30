Серундоло — Синнер: где смотреть, во сколько матч 3-го круга «Мастерса» в Париже
Сегодня, 30 октября, продолжится мужской хардовый турнир категории «Мастерс» в столице Франции Париже. В матче третьего круга встретятся вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и 21-й номер рейтинга из Аргентины Франсиско Серундоло. Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени. В России трансляции турниров ATP осуществляет BB Tennis.
Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 21:00 МСК
21
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Не начался
|1
|2
|3
|
|
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Ранее Синнер во втором круге турнира в Париже обыграл бельгийца Зизу Бергса со счётом 6:4, 6:2. Эта встреча продолжалась 1 час 27 минут. За это время итальянец реализовал 3 брейк-пойнта из 11, допустил две двойные ошибки и не выполнил ни одного эйса.
