Серундоло — Синнер: где смотреть, во сколько матч 3-го круга «Мастерса» в Париже

Серундоло — Синнер: где смотреть, во сколько матч 3-го круга «Мастерса» в Париже
Янник Синнер
Комментарии

Сегодня, 30 октября, продолжится мужской хардовый турнир категории «Мастерс» в столице Франции Париже. В матче третьего круга встретятся вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и 21-й номер рейтинга из Аргентины Франсиско Серундоло. Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени. В России трансляции турниров ATP осуществляет BB Tennis.

Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 21:00 МСК
Франсиско Серундоло
21
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Не начался
1 2 3
         
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Ранее Синнер во втором круге турнира в Париже обыграл бельгийца Зизу Бергса со счётом 6:4, 6:2. Эта встреча продолжалась 1 час 27 минут. За это время итальянец реализовал 3 брейк-пойнта из 11, допустил две двойные ошибки и не выполнил ни одного эйса.

Все расклады: как Синнеру обойти Алькараса и что нужно Карлосу, чтобы остаться 1-м в мире
Все расклады: как Синнеру обойти Алькараса и что нужно Карлосу, чтобы остаться 1-м в мире
