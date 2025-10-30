Скидки
Анна Калинская — Чжан Шуай, результат матча 30 октября 2025, счет 2:0, 2-й круг WTA-250 в Гонконге

Анна Калинская за 51 минуту вышла в 1/4 финала турнира WTA-250 в Гонконге
Комментарии

35-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в 1/4 финала турнира WTA-250 в Гонконге, обыграв в матче второго круга китаянку Чжан Шуай (107-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:1.

Гонконг. 2-й круг
30 октября 2025, четверг. 09:05 МСК
Анна Калинская
35
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Чжан Шуай
107
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай

Теннисистки провели на корте 51 минуту. За время матча Калинская выполнила три подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из восьми. Чжан Шуай сделала в игре один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух за матч.

В четвертьфинале турнира в Гонконге Анна Калинская сыграет с победительницей встречи между филиппинской теннисисткой Александрой Эалой и канадкой Викторией Мбоко.

Сетка турнира в Гонконге
Календарь турнира в Гонконге
Дуэт МиДи дебютирует в Эр-Рияде. Андреева и Шнайдер — самая молодая пара на Итоговом
Дуэт МиДи дебютирует в Эр-Рияде. Андреева и Шнайдер — самая молодая пара на Итоговом
