Анна Калинская за 51 минуту вышла в 1/4 финала турнира WTA-250 в Гонконге
Поделиться
35-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в 1/4 финала турнира WTA-250 в Гонконге, обыграв в матче второго круга китаянку Чжан Шуай (107-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:1.
Гонконг. 2-й круг
30 октября 2025, четверг. 09:05 МСК
35
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
107
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Теннисистки провели на корте 51 минуту. За время матча Калинская выполнила три подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из восьми. Чжан Шуай сделала в игре один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух за матч.
В четвертьфинале турнира в Гонконге Анна Калинская сыграет с победительницей встречи между филиппинской теннисисткой Александрой Эалой и канадкой Викторией Мбоко.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 октября 2025
-
11:35
-
11:13
-
10:23
-
10:03
-
10:00
-
09:21
-
08:37
-
08:30
-
08:19
-
08:04
-
07:30
-
07:25
-
06:34
-
02:55
-
02:33
-
02:01
-
01:47
-
01:25
-
00:51
-
00:49
-
00:40
-
00:34
-
00:33
-
00:07
-
00:06
-
00:00
- 29 октября 2025
-
23:46
-
23:45
-
23:17
-
23:15
-
23:11
-
22:39
-
22:29
-
21:54
-
21:34