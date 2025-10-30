Анна Калинская за 51 минуту вышла в 1/4 финала турнира WTA-250 в Гонконге

35-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в 1/4 финала турнира WTA-250 в Гонконге, обыграв в матче второго круга китаянку Чжан Шуай (107-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:1.

Теннисистки провели на корте 51 минуту. За время матча Калинская выполнила три подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из восьми. Чжан Шуай сделала в игре один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух за матч.

В четвертьфинале турнира в Гонконге Анна Калинская сыграет с победительницей встречи между филиппинской теннисисткой Александрой Эалой и канадкой Викторией Мбоко.