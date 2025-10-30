Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Паолини — о сезоне 2025 года: чувствую, что сильно выросла

Паолини — о сезоне 2025 года: чувствую, что сильно выросла
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини рассказала о своём настрое в конце сезона, отметив, что ей было нелегко держать прошлогодний уровень тенниса.

«Я счастлива каждый раз, когда выхожу на корт. Чувствую себя хорошо и, конечно, особенно наслаждаюсь такими моментами, как победы. Прошлый сезон был просто невероятным, фантастическим. Было нелегко играть так же хорошо, как в прошлом году, но, думаю, мне это удалось, пусть и с меньшей стабильностью. Я выиграла в Риме, а для итальянцев это мечта. Главное теперь быть более постоянной, это ключ к тому, чтобы остаться на этом уровне.

Помню, как тяжело было войти в топ-100. Я была примерно 150-й и всё же добилась этого. Раньше я не была сеяной на турнирах «Большого шлема», а потом стала. Каждый раз это что-то новое. В этом году было нелегко сменить тренера, но в то же время я чувствую, что сильно выросла», – приводит слова Паолини Ubitennis.

Материалы по теме
Медведев без борьбы вышел в третий круг Парижа. Он поспорит с итальянцем за 1/4 финала
Медведев без борьбы вышел в третий круг Парижа. Он поспорит с итальянцем за 1/4 финала
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android