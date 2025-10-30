Паолини — о сезоне 2025 года: чувствую, что сильно выросла

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини рассказала о своём настрое в конце сезона, отметив, что ей было нелегко держать прошлогодний уровень тенниса.

«Я счастлива каждый раз, когда выхожу на корт. Чувствую себя хорошо и, конечно, особенно наслаждаюсь такими моментами, как победы. Прошлый сезон был просто невероятным, фантастическим. Было нелегко играть так же хорошо, как в прошлом году, но, думаю, мне это удалось, пусть и с меньшей стабильностью. Я выиграла в Риме, а для итальянцев это мечта. Главное теперь быть более постоянной, это ключ к тому, чтобы остаться на этом уровне.

Помню, как тяжело было войти в топ-100. Я была примерно 150-й и всё же добилась этого. Раньше я не была сеяной на турнирах «Большого шлема», а потом стала. Каждый раз это что-то новое. В этом году было нелегко сменить тренера, но в то же время я чувствую, что сильно выросла», – приводит слова Паолини Ubitennis.