Стефанос Циципас опубликовал пост, посвящённый окончанию карьеры Николя Маю

Греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал пост по поводу завершения карьеры пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема» в парном разряде французского теннисиста Николя Маю.

«Горжусь тем, что мне выпала возможность сыграть в паре с человеком, который оформил карьерный «Большой шлем». Счастливого завершения и поздравляю с великолепной карьерой, Николя Маю!» – написал Циципас в своём аккаунте в социальной сети Х.

43-летний Маю завершил свою карьеру после матча парного разряда «Мастерса» в Париже. Француз выступал в паре с болгарином Григором Димитровым, они проиграли Юго Нису и Эдуарду Роже-Васслену (4:6, 7:5 [4:10]).

За карьеру Маю выиграл 41 турнир ATP (четыре — в одиночном разряде). В парном рейтинге был первой ракеткой мира, в парном разряде побеждал на пяти «Шлемах», является обладателем карьерного «Шлема», дважды выигрывал Итоговый турнир ATP.