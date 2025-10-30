Скидки
Белинда Бенчич — Ван Яфань, результат матча 30 октября 2025, счет 2:0, 2-й круг WTA-250 в Гонконге

Бенчич в двух сетах обыграла Яфань и вышла в 1/4 финала в Гонконге
Комментарии

11-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла в четвертьфинал турнира в Гонконге, обыграв в матче второго круга китаянку Ван Яфань (298-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

Гонконг. 2-й круг
30 октября 2025, четверг. 10:15 МСК
Белинда Бенчич
11
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Ван Яфань
298
Китай
Ван Яфань
В. Яфань

Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. За время матча Бенчич выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Ван Яфань не сделала за матч ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и не смогла заработать за игру ни одного брейк-пойнта.

В четвертьфинале турнира в Гонконге Белинда Бенчич сыграет с испанской теннисисткой Кристиной Букшей.

Сетка турнира в Гонконге
Каленларь турнира в Гонконге
