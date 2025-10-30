Бенчич в двух сетах обыграла Яфань и вышла в 1/4 финала в Гонконге

11-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла в четвертьфинал турнира в Гонконге, обыграв в матче второго круга китаянку Ван Яфань (298-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. За время матча Бенчич выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Ван Яфань не сделала за матч ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и не смогла заработать за игру ни одного брейк-пойнта.

В четвертьфинале турнира в Гонконге Белинда Бенчич сыграет с испанской теннисисткой Кристиной Букшей.