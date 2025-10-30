Скидки
Доминика Шалькова — Анастасия Захарова, результат матча 30 октября 2025, счет 2:1, 2-й круг WTA-250 в Цзюцзяне

Анастасия Захарова не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Цзюцзяне
Анастасия Захарова
Комментарии

Российская теннисистка 99-я ракетка мира Анастасия Захарова уступила сопернице из Чехии Доминике Шальковой в матче второго круга турнира в Цзюцзяне (Китай). Счёт — 6:7 (4:7), 6:2, 2:6.

Цзюцзян. 2-й круг
30 октября 2025, четверг. 09:50 МСК
Доминика Шалькова
151
Чехия
Доминика Шалькова
Д. Шалькова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		2 6
6 4 		6 2
         
Анастасия Захарова
99
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова

Встреча длилась 2 часа 6 минут. За это время Захарова реализовала 7 брейк-пойнтов из 10, выполнила один эйс и допустила две двойные ошибки. Шалькова допустила восемь двойных ошибок, не выполнила ни одной подачи навылет и реализовала 7 брейк-пойнтов из 15.

В 1/4 финала хардовых соревнований в Китае Доминика Шалькова сыграет с победительницей матча между китаянками Чжосюань Бай и Ханьюй Го. Действующей чемпионкой турнира в Цзюцзяне является Виктория Голубич (Швейцария).

Календарь турнира в Цзюцзяне
Сетка турнира в Цзюцзяне
