Анастасия Захарова не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Цзюцзяне
Российская теннисистка 99-я ракетка мира Анастасия Захарова уступила сопернице из Чехии Доминике Шальковой в матче второго круга турнира в Цзюцзяне (Китай). Счёт — 6:7 (4:7), 6:2, 2:6.
Цзюцзян. 2-й круг
30 октября 2025, четверг. 09:50 МСК
151
Доминика Шалькова
Д. Шалькова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|6
|
|6
|2
99
Анастасия Захарова
А. Захарова
Встреча длилась 2 часа 6 минут. За это время Захарова реализовала 7 брейк-пойнтов из 10, выполнила один эйс и допустила две двойные ошибки. Шалькова допустила восемь двойных ошибок, не выполнила ни одной подачи навылет и реализовала 7 брейк-пойнтов из 15.
В 1/4 финала хардовых соревнований в Китае Доминика Шалькова сыграет с победительницей матча между китаянками Чжосюань Бай и Ханьюй Го. Действующей чемпионкой турнира в Цзюцзяне является Виктория Голубич (Швейцария).
