«Я немного сумасшедшая». Паолини — о своей личности вне корта

«Я немного сумасшедшая». Паолини — о своей личности вне корта
Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини рассказала о своей личности за пределами корта, отметив, что она не всегда может быть такой жизнерадостной, какой кажется со стороны.

«Люди, которые ближе всего ко мне, считают, что у меня позитивная энергия. Надеюсь, это так. Они думают, что я всегда улыбаюсь, но, если честно, это не совсем так. Я немного сумасшедшая — фанаты об этом не знают. Возможно, мне стоит чуть больше показывать свою личность, но пока пусть это останется небольшой тайной», – приводит слова Паолини Ubitennis.

Паолини принимает участие в розыгрыше Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В результате жеребьёвки итальянка попала в группу Штеффи Граф, где ей предстоит сыграть с белорусской Ариной Соболенко и американскими теннисистками Кори Гауфф и Джессикой Пегулой.

