Теннис

Серена Уильямс рассказала, какой самый нелепый слух слышала о себе за время карьеры

Серена Уильямс рассказала, какой самый нелепый слух слышала о себе за время карьеры
23-кратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Серена Уильямс рассказала, какой самый нелепый слух о себе она слышала за время своей профессиональной карьеры.

«Самое безумное, что я когда-либо слышала о себе, — это то, что я занимаюсь колдовством и чёрной магией, потому что слишком часто побеждала одну девушку. И вот она решила, что мы использовали чёрную магию, чтобы выиграть у неё», – сказала Уильямс во время записи подкаста Stockton Street.

44-летняя Уильямс завершила свою профессиональную теннисную карьеру в 2022 году. Её последним турниром стал Открытый чемпионат США.

