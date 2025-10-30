Скидки
Янник Синнер провёл съёмку в горах для люксового бренда одежды

Комментарии

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер снялся в фотосессии для популярного бренда одежды Gucci. Компания представила первую в своей истории коллекцию зимней одежды Gucci Altitude.

Фото: Gucci

Фото: Gucci

Фото: Gucci

Фото: Gucci

«В лыжах мне нравится то, что ими можно заниматься прямо на природе. Теннисными кортами я тоже восхищаюсь, но там нет и следа от природы. Есть исключения, как в Монте-Карло, где открываются потрясающие виды на море.

Это была очень особенная и уникальная съёмка. Я всегда любил горы, а эта съёмка проходила в невероятных условиях. Всё было по-настоящему волшебно. Опыт, который я никогда не забуду», — приводит слова Синнера GQ Spain.

Комментарии
