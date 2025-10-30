Скидки
Анна Блинкова — Анна Бондарь, результат матча 30 октября 2025, счет 2:0, 2-й круг WTA-250 в Цзюцзяне

Анна Блинкова пробилась в четвертьфинал турнира в Цзюцзяне, обыграв Анну Бондарь
Анна Блинкова
Комментарии

Российская теннисистка 95-я ракетка мира Анна Блинкова одержала победу над представительницей Венгрии Анной Бондарь (74-й номер рейтинга) в матче второго круга турнира в Цзюцзяне (Китай). Счёт — 7:6 (7:3), 7:5.

Цзюцзян. 2-й круг
30 октября 2025, четверг. 11:35 МСК
Анна Блинкова
95
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7
6 3 		5
         
Анна Бондарь
74
Венгрия
Анна Бондарь
А. Бондарь

Встреча длилась 2 часа 3 минуты. За это время россиянка реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти, выполнила два эйса и допустила шесть двойных ошибок. Венгерка выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.

В 1/4 финала хардовых соревнований в Китае Анна Блинкова сыграет с американской теннисисткой 65-й ракеткой мира Алисией Паркс, которая ранее оказалась сильнее словенки Каи Юван.

Календарь турнира в Цзюцзяне
Сетка турнира в Цзюцзяне
Новости. Теннис
