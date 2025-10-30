Анна Блинкова пробилась в четвертьфинал турнира в Цзюцзяне, обыграв Анну Бондарь
Российская теннисистка 95-я ракетка мира Анна Блинкова одержала победу над представительницей Венгрии Анной Бондарь (74-й номер рейтинга) в матче второго круга турнира в Цзюцзяне (Китай). Счёт — 7:6 (7:3), 7:5.
Цзюцзян. 2-й круг
30 октября 2025, четверг. 11:35 МСК
95
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
74
Анна Бондарь
А. Бондарь
Встреча длилась 2 часа 3 минуты. За это время россиянка реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти, выполнила два эйса и допустила шесть двойных ошибок. Венгерка выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.
В 1/4 финала хардовых соревнований в Китае Анна Блинкова сыграет с американской теннисисткой 65-й ракеткой мира Алисией Паркс, которая ранее оказалась сильнее словенки Каи Юван.
