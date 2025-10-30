Анна Блинкова пробилась в четвертьфинал турнира в Цзюцзяне, обыграв Анну Бондарь

Российская теннисистка 95-я ракетка мира Анна Блинкова одержала победу над представительницей Венгрии Анной Бондарь (74-й номер рейтинга) в матче второго круга турнира в Цзюцзяне (Китай). Счёт — 7:6 (7:3), 7:5.

Встреча длилась 2 часа 3 минуты. За это время россиянка реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти, выполнила два эйса и допустила шесть двойных ошибок. Венгерка выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.

В 1/4 финала хардовых соревнований в Китае Анна Блинкова сыграет с американской теннисисткой 65-й ракеткой мира Алисией Паркс, которая ранее оказалась сильнее словенки Каи Юван.