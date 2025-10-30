Скидки
Калинская — о победе во 2-м круге Гонконга: довольна уровнем, который продемонстрировала

Калинская — о победе во 2-м круге Гонконга: довольна уровнем, который продемонстрировала
35-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская поделилась впечатлениями после матча второго круга турнира WTA-250 в Гонконге с китаянкой Чжан Шуай. Калинская одержала победу со счётом 6:1, 6:1.

Гонконг. 2-й круг
30 октября 2025, четверг. 09:05 МСК
Анна Калинская
35
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Чжан Шуай
107
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай

«Очень здорово одержать подобную победу, очень довольна уровнем, который продемонстрировала сегодня. Чжан мощно играет, так что я рада, что мне удалось справляться с этим хорошо во время игры», – сказала Калинская в интервью на корте после матча.

В четвертьфинале турнира в Гонконге Анна Калинская сыграет с победительницей встречи между филиппинской теннисисткой Александрой Эалой и канадкой Викторией Мбоко.

