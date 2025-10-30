Николай Давыденко вспомнил, за что заплатил самый большой штраф в теннисе

Бывшая третья ракетка мира российский теннисист Николай Давыденко высказался об истории, которая с ним случилась в 2007 году на турнире в Сиднее за неделю до Открытого чемпионата Австралии. Предваряющий соревнования в Мельбурне турнир он назвал небольшим. Эту информацию тогда подхватили в СМИ.

— Помнишь самый большой штраф, за что заплатил?

— Когда сказал, что турнир в Сиднее — говно.

— Расскажи эту историю ещё раз.

— Эта ужасная говнючая австралийская пресса, которая спрашивает: «Почему все снимаются?» Там столько снималось, ужас. Я проиграл второй круг, сказал: «Очень маленький турнирчик» (на английском). Мол, многим неинтересно. И заголовки: «Давыденко сказал, что турнир маленький, никому не интересен». Самое смешное — просыпаюсь, читаю новости, что получил штраф в $ 15 тыс. Строка в новостях по телевизору, — сказал Давыденко в беседе с Еленой Весниной в видео на YouTube-канале BB Tennis.