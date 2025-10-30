«Это был чёрный день для него». Бертолуччи — о поражении Алькараса в Париже

Бывший итальянский теннисист, а ныне эксперт Паоло Бертолуччи высказался о поражении испанца Карлоса Алькараса в матче второго круга «Мастерса» в Париже с британцем Кэмероном Норри (6:4, 3:6, 3:6).

«Алькарас играл очень нервно — я никогда не видел его настолько не в себе. Он совершал огромное количество невынужденных ошибок, постоянно жаловался, что не чувствует мяч и что корт слишком медленный, хотя до матча говорил, что покрытие ему нравится. Это был чёрный день для него: он не был сконцентрирован, выглядел очень плохо. Неожиданное и разочаровывающее поражение», – приводит слова Бертолуччи AS.