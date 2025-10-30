«Это был чёрный день для него». Бертолуччи — о поражении Алькараса в Париже
Бывший итальянский теннисист, а ныне эксперт Паоло Бертолуччи высказался о поражении испанца Карлоса Алькараса в матче второго круга «Мастерса» в Париже с британцем Кэмероном Норри (6:4, 3:6, 3:6).
Париж. 2-й круг
28 октября 2025, вторник. 21:10 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
31
Кэмерон Норри
К. Норри
«Алькарас играл очень нервно — я никогда не видел его настолько не в себе. Он совершал огромное количество невынужденных ошибок, постоянно жаловался, что не чувствует мяч и что корт слишком медленный, хотя до матча говорил, что покрытие ему нравится. Это был чёрный день для него: он не был сконцентрирован, выглядел очень плохо. Неожиданное и разочаровывающее поражение», – приводит слова Бертолуччи AS.
