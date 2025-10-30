Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это был чёрный день для него». Бертолуччи — о поражении Алькараса в Париже

«Это был чёрный день для него». Бертолуччи — о поражении Алькараса в Париже
Комментарии

Бывший итальянский теннисист, а ныне эксперт Паоло Бертолуччи высказался о поражении испанца Карлоса Алькараса в матче второго круга «Мастерса» в Париже с британцем Кэмероном Норри (6:4, 3:6, 3:6).

Париж. 2-й круг
28 октября 2025, вторник. 21:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
4 		6 6
         
Кэмерон Норри
31
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

«Алькарас играл очень нервно — я никогда не видел его настолько не в себе. Он совершал огромное количество невынужденных ошибок, постоянно жаловался, что не чувствует мяч и что корт слишком медленный, хотя до матча говорил, что покрытие ему нравится. Это был чёрный день для него: он не был сконцентрирован, выглядел очень плохо. Неожиданное и разочаровывающее поражение», – приводит слова Бертолуччи AS.

Материалы по теме
Курье — о поражении Алькараса: 54 невынужденные ошибки… Он играет в режиме камикадзе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android