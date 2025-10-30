Валантен Вашеро обыграл Кэмерона Норри и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Париже

Монегаскский теннисист 40-я ракетка мира Валантен Вашеро вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Париже. Со счётом 7:6 (7:4), 6:4 он обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри (31-й номер рейтинга).

Матч длился 1 час 36 минут. Вашеро реализовал один брейк-пойнт, выполнил четыре подачи навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Норри выполнил четыре эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и не смог реализовать пять брейк-пойнтов.

В 1/4 финала хардовых соревнований в столице Франции игрок из Монако Валантен Вашеро встретится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Даниэль Альтмайер (Германия).