Стефанос Циципас поделился мыслью об уроках, которые ему преподносит жизнь

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мнением относительно уроков, которые извлёк из своей жизни. Он подметил, что победа на турнирах не может дать человеку то, что дают разные жизненные ситуации.

«Благодарен за моменты, которые учат меня большему, чем когда-либо могли научить трофеи», — написал Циципас в социальных сетях.

Ранее Стефанос Циципас снялся с турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), который пройдёт с 27 октября по 2 ноября. Действующим чемпионом соревнований является третья ракетка мира немец Александр Зверев. Он впервые с июля 2018 года покинул пределы топ-30 мирового рейтинга.