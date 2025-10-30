Вашеро обошёл Федерера по проценту побед на турнирах серии «Мастерс»
Монегаскский теннисист Валантен Вашеро обошёл 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира Роджера Федерера по проценту побед на турнирах серии «Мастерс». Сегодня, 30 октября, Вашеро вышел в 1/4 финала турнира в Париже, обыграв британца Кэмерона Норри со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 13:10 МСК
31
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
40
Валантен Вашеро
В. Вашеро
У теннисиста из Монако 78,57% побед на «Мастерсах», а у Федерера — 77,91%. Лидером по этому показателю является Новак Джокович, у которого 82% побед. Следом за ним идёт Рафаэль Надаль с показателем 81,48%.
В 1/4 финала хардовых соревнований в столице Франции игрок из Монако Валантен Вашеро встретится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Даниэль Альтмайер (Германия).
Комментарии
