Вашеро обошёл Федерера по проценту побед на турнирах серии «Мастерс»

Вашеро обошёл Федерера по проценту побед на турнирах серии «Мастерс»
Валантен Вашеро
Комментарии

Монегаскский теннисист Валантен Вашеро обошёл 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира Роджера Федерера по проценту побед на турнирах серии «Мастерс». Сегодня, 30 октября, Вашеро вышел в 1/4 финала турнира в Париже, обыграв британца Кэмерона Норри со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 13:10 МСК
Кэмерон Норри
31
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Валантен Вашеро
40
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

У теннисиста из Монако 78,57% побед на «Мастерсах», а у Федерера — 77,91%. Лидером по этому показателю является Новак Джокович, у которого 82% побед. Следом за ним идёт Рафаэль Надаль с показателем 81,48%.

В 1/4 финала хардовых соревнований в столице Франции игрок из Монако Валантен Вашеро встретится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Даниэль Альтмайер (Германия).

