Вашеро попадёт в топ-30 рейтинга ATP после выхода в 1/4 финала «Мастерса» в Париже

Представитель Монако Валантен Вашеро поднимется на 30-ю строчку лайв-рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после «Мастерса» в Париже. Сегодня, 30 октября, монегаск обыграл британца Кэмерона Норри со счётом 7:6 (7:4), 6:4 и вышел в 1/4 финала. Это новая наивысшая позиция в карьере спортсмена.

Матч длился 1 час 36 минут. Вашеро реализовал один брейк-пойнт, выполнил четыре подачи навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Норри выполнил четыре эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и не смог реализовать пять брейк-пойнтов.

В 1/4 финала хардовых соревнований в столице Франции игрок из Монако Валантен Вашеро встретится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Даниэль Альтмайер (Германия).