Вашеро попадёт в топ-30 рейтинга ATP после выхода в 1/4 финала «Мастерса» в Париже

Валантен Вашеро
Представитель Монако Валантен Вашеро поднимется на 30-ю строчку лайв-рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после «Мастерса» в Париже. Сегодня, 30 октября, монегаск обыграл британца Кэмерона Норри со счётом 7:6 (7:4), 6:4 и вышел в 1/4 финала. Это новая наивысшая позиция в карьере спортсмена.

Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 13:10 МСК
Кэмерон Норри
31
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Валантен Вашеро
40
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

Матч длился 1 час 36 минут. Вашеро реализовал один брейк-пойнт, выполнил четыре подачи навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Норри выполнил четыре эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и не смог реализовать пять брейк-пойнтов.

В 1/4 финала хардовых соревнований в столице Франции игрок из Монако Валантен Вашеро встретится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Даниэль Альтмайер (Германия).

