«Когда он завершил карьеру, часть меня ушла вместе с ним». Надаль — о Федерере

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, какое влияние на его жизнь оказало противостояние с 20-кратным победителем мэйджоров швейцарцем Роджером Федерером.

«В каком-то смысле он был важной частью моей жизни, потому что долгое время в начале моей карьеры был моим главным соперником. И когда он завершил карьеру, это было так, словно часть меня ушла вместе с ним. Это было очень эмоционально. Думаю, для всех нас противостояния друг с другом были огромным вызовом.

Когда я стал лучшим игроком, Роджер всегда был впереди меня… Для меня он всегда был тем, кого нужно было обыграть. Иметь рядом такого человека, как Роджер, с которым я могу спокойно говорить о любых личных вещах, — это нечто очень красивое после всего, что мы пережили вместе и за что боролись столько лет», – приводит слова Надаля Sportskeeda.