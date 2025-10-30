Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вашеро стал вторым игроком вне топ-20 с 10 и более победами подряд на «Мастерсах»

Вашеро стал вторым игроком вне топ-20 с 10 и более победами подряд на «Мастерсах»
Аудио-версия:
Комментарии

Монегасский теннисист 40-я ракетка мира Валантен Вашеро стал лишь вторым теннисистом с 1990 года, которому удалось одержать 10 побед подряд на турнирах серии «Мастерс», находясь при этом вне топ-20 рейтинга, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. В матче третьего круга «Мастерса» в Париже Вашеро обыграл британца Кэмерона Норри (7:6 (7:4), 6:4).

Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 13:10 МСК
Кэмерон Норри
31
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Валантен Вашеро
40
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

Ранее подобного результата добивался аргентинский теннисист Давид Налбандян, который смог одержать 10 и более побед подряд на «Мастерсах» в 2007 году, став чемпионом турниров в Мадриде и Париже.

Вашеро одержал победу на «Мастерсе» в Шанхае (Китай), обыграв в финале турнира француза Артура Риндеркнеша со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

В 1/4 финала хардовых соревнований в столице Франции игрок из Монако Валантен Вашеро встретится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Даниэль Альтмайер (Германия).

Материалы по теме
Вашеро попадёт в топ-30 рейтинга ATP после выхода в 1/4 финала «Мастерса» в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android