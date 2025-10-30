Вашеро стал вторым игроком вне топ-20 с 10 и более победами подряд на «Мастерсах»

Монегасский теннисист 40-я ракетка мира Валантен Вашеро стал лишь вторым теннисистом с 1990 года, которому удалось одержать 10 побед подряд на турнирах серии «Мастерс», находясь при этом вне топ-20 рейтинга, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. В матче третьего круга «Мастерса» в Париже Вашеро обыграл британца Кэмерона Норри (7:6 (7:4), 6:4).
Ранее подобного результата добивался аргентинский теннисист Давид Налбандян, который смог одержать 10 и более побед подряд на «Мастерсах» в 2007 году, став чемпионом турниров в Мадриде и Париже.
Вашеро одержал победу на «Мастерсе» в Шанхае (Китай), обыграв в финале турнира француза Артура Риндеркнеша со счётом 4:6, 6:3, 6:3.
В 1/4 финала хардовых соревнований в столице Франции игрок из Монако Валантен Вашеро встретится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Даниэль Альтмайер (Германия).
