Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Полина Яценко — Катажина Кава, результат матча 30 октября 2025, счет 2:0, 2-й круг WTA-250 в Ченнае

Полина Яценко вышла в 1/4 финала турнира WTA-250 в Ченнае
Комментарии

181-я ракетка мира российская теннисистка Полина Яценко вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в индийском Ченнае, обыграв в матче второго круга польку Катажину Каву (126-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.

Ченнай. 2-й круг
30 октября 2025, четверг. 14:30 МСК
Полина Яценко
Россия
Полина Яценко
П. Яценко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Катажина Кава
Польша
Катажина Кава
К. Кава

Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. За время матча Яценко выполнила одну подачу навылет, допустив при этом три двойные ошибки, она смогла реализовать 8 из 14 брейк-пойнтов. Кава сделала в игре один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнта за матч.

В четвертьфинале турнира в Ченнае Яценко сыграет с победительницей встречи между турецкой теннисисткой Зейнеп Сёнмез и представительницей Таиланда Ланланой Тараруди.

Сетка турнира в Ченнае
Календарь турнира в Ченнае
Материалы по теме
Дуэт МиДи дебютирует в Эр-Рияде. Андреева и Шнайдер — самая молодая пара на Итоговом
Дуэт МиДи дебютирует в Эр-Рияде. Андреева и Шнайдер — самая молодая пара на Итоговом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android