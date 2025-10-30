Полина Яценко вышла в 1/4 финала турнира WTA-250 в Ченнае
181-я ракетка мира российская теннисистка Полина Яценко вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в индийском Ченнае, обыграв в матче второго круга польку Катажину Каву (126-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.
Ченнай. 2-й круг
30 октября 2025, четверг. 14:30 МСК
Полина Яценко
П. Яценко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Катажина Кава
К. Кава
Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. За время матча Яценко выполнила одну подачу навылет, допустив при этом три двойные ошибки, она смогла реализовать 8 из 14 брейк-пойнтов. Кава сделала в игре один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнта за матч.
В четвертьфинале турнира в Ченнае Яценко сыграет с победительницей встречи между турецкой теннисисткой Зейнеп Сёнмез и представительницей Таиланда Ланланой Тараруди.
