Полина Яценко вышла в 1/4 финала турнира WTA-250 в Ченнае

181-я ракетка мира российская теннисистка Полина Яценко вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в индийском Ченнае, обыграв в матче второго круга польку Катажину Каву (126-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. За время матча Яценко выполнила одну подачу навылет, допустив при этом три двойные ошибки, она смогла реализовать 8 из 14 брейк-пойнтов. Кава сделала в игре один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнта за матч.

В четвертьфинале турнира в Ченнае Яценко сыграет с победительницей встречи между турецкой теннисисткой Зейнеп Сёнмез и представительницей Таиланда Ланланой Тараруди.