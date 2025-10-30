Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Продолжаем в том же духе». Вашеро — после выхода в четвертьфинал «Мастерса» в Париже

«Продолжаем в том же духе». Вашеро — после выхода в четвертьфинал «Мастерса» в Париже
Валантен Вашеро
Комментарии

Монегасский теннисист Валантен Вашеро прокомментировал победу в матче 1/4 финала «Мастерса» в Париже. Со счётом 7:6 (7:4), 6:4 он обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри (31-й номер рейтинга).

Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 13:10 МСК
Кэмерон Норри
31
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Валантен Вашеро
40
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

«Становится ли это [победы] нормой? Не знаю, но мы продолжаем в том же духе после Шанхая. Здесь, в Париже, играть гораздо веселее с такой горячей, энергичной публикой. Это потрясающие моменты. Будем продолжать», — приводит слова Вашеро We love tennis.

Представитель Монако поднимется на 30-ю строчку лайв-рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после «Мастерса» в Париже. Это новая наивысшая позиция в карьере спортсмена.

Материалы по теме
Вашеро обошёл Федерера по проценту побед на турнирах серии «Мастерс»
Валантен Вашеро обыграл Кэмерона Норри и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android