«Продолжаем в том же духе». Вашеро — после выхода в четвертьфинал «Мастерса» в Париже
Поделиться
Монегасский теннисист Валантен Вашеро прокомментировал победу в матче 1/4 финала «Мастерса» в Париже. Со счётом 7:6 (7:4), 6:4 он обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри (31-й номер рейтинга).
Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 13:10 МСК
31
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
40
Валантен Вашеро
В. Вашеро
«Становится ли это [победы] нормой? Не знаю, но мы продолжаем в том же духе после Шанхая. Здесь, в Париже, играть гораздо веселее с такой горячей, энергичной публикой. Это потрясающие моменты. Будем продолжать», — приводит слова Вашеро We love tennis.
Представитель Монако поднимется на 30-ю строчку лайв-рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после «Мастерса» в Париже. Это новая наивысшая позиция в карьере спортсмена.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 октября 2025
-
16:07
-
16:04
-
15:50
-
15:23
-
15:17
-
15:01
-
15:00
-
14:49
-
14:46
-
13:43
-
13:41
-
13:40
-
13:30
-
13:25
-
13:18
-
12:29
-
12:11
-
11:59
-
11:35
-
11:13
-
10:23
-
10:03
-
10:00
-
09:21
-
08:37
-
08:30
-
08:19
-
08:04
-
07:30
-
07:25
-
06:34
-
02:55
-
02:33
-
02:01
-
01:47