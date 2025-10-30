«Продолжаем в том же духе». Вашеро — после выхода в четвертьфинал «Мастерса» в Париже

Монегасский теннисист Валантен Вашеро прокомментировал победу в матче 1/4 финала «Мастерса» в Париже. Со счётом 7:6 (7:4), 6:4 он обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри (31-й номер рейтинга).

«Становится ли это [победы] нормой? Не знаю, но мы продолжаем в том же духе после Шанхая. Здесь, в Париже, играть гораздо веселее с такой горячей, энергичной публикой. Это потрясающие моменты. Будем продолжать», — приводит слова Вашеро We love tennis.

Представитель Монако поднимется на 30-ю строчку лайв-рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после «Мастерса» в Париже. Это новая наивысшая позиция в карьере спортсмена.