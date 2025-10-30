«Покрытие здесь довольно странное». Зверев — о кортах на «Мастерсе» в Париже

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о состоянии покрытия на «Мастерсе» в Париже, отметив, что считает его очень медленным.

«Не хочу, чтобы казалось, будто я жалуюсь каждую неделю, но, на мой взгляд, покрытие здесь довольно странное. Оно очень медленное, а мяч отскакивает крайне низко. Трудно делать хорошие удары. Даже если выполняешь мощный и правильный удар, ощущения такие, будто это не вознаграждается. Когда бьёшь сильно со спином — мяч остаётся низким, а если просто мощно — теряет скорость.

Мне кажется, удары лучших игроков здесь не такие эффективные. Возможно, в этом и причина. Посмотрим, как дальше пойдёт турнир. Может, со временем фавориты начнут побеждать, и всё, что я сказал, окажется бессмысленным», – приводит слова Зверева Eurosport France.