Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Покрытие здесь довольно странное». Зверев — о кортах на «Мастерсе» в Париже

«Покрытие здесь довольно странное». Зверев — о кортах на «Мастерсе» в Париже
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о состоянии покрытия на «Мастерсе» в Париже, отметив, что считает его очень медленным.

«Не хочу, чтобы казалось, будто я жалуюсь каждую неделю, но, на мой взгляд, покрытие здесь довольно странное. Оно очень медленное, а мяч отскакивает крайне низко. Трудно делать хорошие удары. Даже если выполняешь мощный и правильный удар, ощущения такие, будто это не вознаграждается. Когда бьёшь сильно со спином — мяч остаётся низким, а если просто мощно — теряет скорость.

Мне кажется, удары лучших игроков здесь не такие эффективные. Возможно, в этом и причина. Посмотрим, как дальше пойдёт турнир. Может, со временем фавориты начнут побеждать, и всё, что я сказал, окажется бессмысленным», – приводит слова Зверева Eurosport France.

Материалы по теме
«Другие ощущения». Зверев — об игре на новом стадионе на «Мастерсе» в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android