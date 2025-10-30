Скидки
Главная Теннис Новости

«Не доводите игроков до выгорания». Коннорс — о появлении нового «Мастерса» в календаре

Восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Джимми Коннорс поделился мнением, насколько появление ещё одного «Мастерса» в календаре АТР-тура может повлиять на физическое и психологическое состояние игроков.

«Позвольте тем, кто сейчас продаёт вам билеты, показывать лучший теннис, когда они выходят на корт. Не доводите игроков до выгорания. Просто не доводите их до выгорания. Сейчас они добавили ещё один турнир серии «Мастерс». Разве год недостаточно длинный? Разве вы играете недостаточно?» – приводит слова Коннорса Pro Football Network.com.

Ранее стало известно, что в сезоне-2028 в календаре ATP появится 10-й турнир серии «Мастерс», который пройдёт в Саудовской Аравии.

«Все будут поражены». Саудовской Аравии дали 10-й «Мастерс» — что об этом известно
