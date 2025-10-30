Скидки
Феликс Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (10-я ракетка мира) вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Париже, обыграв в третьем круге представителя Германии Даниэля Альтамайера (50-е место в мировом рейтинге). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:2 в пользу Альяссима. Соперники провели на корте 2 часа 12 минут.

Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 15:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
10
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 2
         
Даниэль Альтмайер
50
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер

Во время матча Оже-Альяссим сделал пять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 10. Даниэль Альтаеайер в ходе встречи подал навылет шесть раз, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

В четвертьфинале «Мастерса» в Париже Оже-Альяссим встретится с представителем Монако Валантеном Вашеро, который является 40-й ракеткой мира и действующим победителем «Мастерса» в Шанхае.

Календарь "Мастерса" в Париже
Сетка "Мастерса" в Париже
