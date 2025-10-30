Скидки
Вашеро: возможно, ненормально, что я был 204-й ракеткой мира. Знал, что могу быть в топ-50

40-я ракетка мира теннисист из Монако Валантен Вашеро высказался о своём прорыве в рейтинге после победы на «Мастерсе» в Шанхае (Китай). После выхода в четвертьфинал «Мастерса» в Париже (Франция) монегаск дебютирует в топ-30 рейтинга ATP.

«До серьёзной травмы я уже был 110-й ракеткой мира. Мне нужно было защищать много очков, поэтому я и упал в рейтинге. Мы с командой постоянно это обсуждали, ведь в этом году я играл гораздо лучше, чем в прошлом.

Мне всё ещё очень сложно выйти в четвертьфинал, ведь я не так часто выходил в полуфиналы и финалы. Очень верю в себя. Возможно, ненормальным было то, что я оказался на 204-м месте. Знал, что могу играть лучше. Знал, что мой уровень ближе к топ-100, даже что могу пробиться в топ-50», — приводит слова Вашеро Punto de Break.

