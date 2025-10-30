Шелтон — Рублёв: американец выиграл первый сет матча «Мастерса» в Париже

Сегодня, 30 октября, на хардовых кортах в Париже продолжается турнир категории «Мастерс». В матче третьего круга встречаются россиянин Андрей Рублёв (17-я ракетка мира) и представитель США Бен Шелтон (седьмое место в мировом рейтинге).

В первом сете победу одержал представитель США. Счёт первой партии — 7:6 (8:6) в пользу Шелтона.

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он одолел представителя Франции Уго Умбера.

Помимо Рублёва, среди российских теннисистов в текущем «Мастерсе» принимают участие Даниил Медведев и Карен Хачанов.