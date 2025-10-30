Скидки
Теннис

Рыбакина: в 2025 году почти не пропускала турниры. Определённая стабильность присутствует

Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, какую цель достигла в нынешнем сезоне.

«Я бы сказала, что одна цель достигнута. Отыграла весь сезон, почти не пропускала турниры. С точки зрения здоровья всё было довольно стабильно.

Безусловно, здорово оставаться в топ-10, ведь вокруг так много хороших игроков, всё время быть в десятке непросто. Бывают взлёты и падения, если у тебя быстро получится вернуться на правильный путь, это говорит о разнице между игроками из топ-10 и остальными. Так что определённая стабильность всё же присутствует», — сказала Рыбакина в ролике на YouTube-канале WTA.

