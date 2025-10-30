Скидки
В WTA назначили нового председателя организации

Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила имя нового председателя организации. Им стала Валери Камилло, которая ранее работала на различных должностях в следующих организациях: НБА, НХЛ, Главной лиге бейсбола.

«Валери Камилло возглавит следующий этап развития женского профессионального тенниса. Камилло приступит к исполнению своих обязанностей 17 ноября 2025 года. Она будет работать вместе с Советом директоров WTA, разрабатывая и реализуя долгосрочное видение и стратегию организации в период колоссальных возможностей для игроков, болельщиков, турниров и партнеров по всему миру», — сообщается в пресс-релизе WTA.

