«Пытался копать глубоко». Оже-Альяссим — после победы над Альтмайером

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, обыгравший в третьем круге турнира категории «Мастерс» в Париже представителя Германии Даниэля Альтмайера, прокомментировал победный для себя матч.
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|2
«По три сета на протяжении всей недели. Вся неделя выдалась тяжёлой. Просто как будто каждый день я борюсь. Вот поэтому сегодня вышел с мыслью, что, вероятно, опять будет тяжело. Нужно сохранять спокойствие, оставаться невозмутимым и находить решения.
Пытался копать глубоко. Знаю, что внутри у меня есть решения, но они просто касаются того, что нужно делать правильный выбор и правильно подавать.
Начал подавать лучше и лучше по ходу матча. Боролся с переменами темпа подачи [Альтмайера]. Немного путался в мыслях, куда возвращать. Но я нашёл, как на него надавить и трижды в концовке матча сделал брейк», — приводит слова Оже-Альяссима официальный сайт ATP.
- 30 октября 2025
-
18:14
-
18:08
-
18:07
-
17:51
-
17:35
-
17:33
-
17:28
-
16:54
-
16:44
-
16:30
-
16:07
-
16:04
-
15:50
-
15:23
-
15:17
-
15:01
-
15:00
-
14:49
-
14:46
-
13:43
-
13:41
-
13:40
-
13:30
-
13:25
-
13:18
-
12:29
-
12:11
-
11:59
-
11:35
-
11:13
-
10:23
-
10:03
-
10:00
-
09:21
-
08:37