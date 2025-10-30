«Пытался копать глубоко». Оже-Альяссим — после победы над Альтмайером

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, обыгравший в третьем круге турнира категории «Мастерс» в Париже представителя Германии Даниэля Альтмайера, прокомментировал победный для себя матч.

«По три сета на протяжении всей недели. Вся неделя выдалась тяжёлой. Просто как будто каждый день я борюсь. Вот поэтому сегодня вышел с мыслью, что, вероятно, опять будет тяжело. Нужно сохранять спокойствие, оставаться невозмутимым и находить решения.

Пытался копать глубоко. Знаю, что внутри у меня есть решения, но они просто касаются того, что нужно делать правильный выбор и правильно подавать.

Начал подавать лучше и лучше по ходу матча. Боролся с переменами темпа подачи [Альтмайера]. Немного путался в мыслях, куда возвращать. Но я нашёл, как на него надавить и трижды в концовке матча сделал брейк», — приводит слова Оже-Альяссима официальный сайт ATP.