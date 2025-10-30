Скидки
Рублёв проиграл Шелтону в третьем круге «Мастерса», американец вышел в четвертьфинал

Рублёв проиграл Шелтону в третьем круге «Мастерса», американец вышел в четвертьфинал
Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублёв (17-я ракетка мира) уступил представителю США Бену Шелтону (седьмое место в мировом рейтинге) в матче третьего круга турнира категории «Мастерс» В Париже. Встреча завершилась со счётом 6:7 (6:8), 3:6 в пользу Шелтона. Соперники провели на корте 1 час 35 минут.

Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 16:40 МСК
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6
6 6 		3
         
Андрей Рублёв
17
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Во время матча Шелтон сделал 15 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх. Андрей Рублёв в ходе встречи подал навылет шесть раз, также не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Шелтон благодаря победе вышел в четвертьфинал турнира. В следующем круге он сыграет с победителем матча между Аргентинцем Франсиско Серундоло и второй ракеткой мира представителем Италии Янником Синнером.

