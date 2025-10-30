«Любить то, что делаешь». Елена Рыбакина дала своё определение понятию «успех»

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что стабильность является для неё успехом.

«Вероятно, успех — это умение быть стабильной на корте и за его пределами, добиваться результатов — не раз в год, а, как я уже говорила, более стабильно. Я пытаюсь визуализировать, что мне делать на корте — это, наверное, получилось в предыдущих матчах. И самое главное — любить то, что ты делаешь. Это уже успех», — сказала Рыбакина в ролике на YouTube-канале WTA.

На прошлой неделе Рыбакина обеспечила себе квалификацию на Итоговый чемпионат после выхода в полуфинал на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония). Она заняла последнее, восьмое место, обойдя в борьбе за отбор на финальный турнир года 18-летнюю россиянку Мирру Андрееву.