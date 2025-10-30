Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Любить то, что делаешь». Елена Рыбакина дала своё определение понятию «успех»

«Любить то, что делаешь». Елена Рыбакина дала своё определение понятию «успех»
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что стабильность является для неё успехом.

«Вероятно, успех — это умение быть стабильной на корте и за его пределами, добиваться результатов — не раз в год, а, как я уже говорила, более стабильно. Я пытаюсь визуализировать, что мне делать на корте — это, наверное, получилось в предыдущих матчах. И самое главное — любить то, что ты делаешь. Это уже успех», — сказала Рыбакина в ролике на YouTube-канале WTA.

На прошлой неделе Рыбакина обеспечила себе квалификацию на Итоговый чемпионат после выхода в полуфинал на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония). Она заняла последнее, восьмое место, обойдя в борьбе за отбор на финальный турнир года 18-летнюю россиянку Мирру Андрееву.

Материалы по теме
Рыбакина: в 2025 году почти не пропускала турниры. Определённая стабильность присутствует
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android