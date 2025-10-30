Скидки
«Могу быть весёлой». Елена Рыбакина описала себя вне корта

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина назвала качества, которыми могла бы описать себя вне теннисного корта.

«Возможно, как человек довольно замкнутый — могу быть весёлой, чуткой и просто собой», — сказала Рыбакина в ролике на YouTube-канале WTA.

На прошлой неделе Рыбакина обеспечила себе квалификацию на Итоговый чемпионат после выхода в полуфинал на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония). Она заняла последнее, восьмое место, обойдя в борьбе за отбор на финальный турнир года 18-летнюю россиянку Мирру Андрееву.

В текущем сезоне Рыбакина выиграла два титула на турнирах в категории WTA-500 — в Страсбурге (Франция) и Нинбо (Китай).

