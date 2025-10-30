Скидки
Бен Шелтон квалифицировался на Итоговый турнир ATP, выйдя в четвертьфинал в Париже

Комментарии

Американский теннисист Бен Шелтон (седьмая ракетка мира) квалифицировался на Итоговый турнир ATP, выйдя в четвертьфинал турнира категории «Мастерс», который проходит в Париже. Об этом сообщает официальный сайт ATP.

В третьем круге представитель США обыграл российского теннисиста Андрея Рублёва.

Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 16:40 МСК
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6
6 6 		3
         
Андрей Рублёв
17
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Участие Шелтона в Итоговом турнире станет первым для теннисиста в его карьере. В текущем сезоне американец дошёл до полуфинала турнира «Большого шлема» в Австралии и выиграл титул на «Мастерсе» в Канаде.

Итоговый турнир ATP пройдёт в итальянском Турине с 9 по 16 ноября, там сыграют лучшие по итогам сезона теннисисты. Помимо Шелтона, на турнир уже квалифицировались Карлос Алькарас, Янник Синнер, Новак Джокович, Александр Зверев и Тейлор Фриц.

