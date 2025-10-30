Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хачанов — де Минор: россиянин проиграл первый сет третьего круга на «Мастерсе» в Париже

Хачанов — де Минор: россиянин проиграл первый сет третьего круга на «Мастерсе» в Париже
Комментарии

Сегодня, 30 октября, продолжается турнир серии «Мастерс» в Париже (Франция). В эти минуты в третьем круге встречаются 14-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и представитель Австралии Алекс де Минор (шестая строчка рейтинга).

Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 18:40 МСК
Карен Хачанов
14
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Первый сет матча остался за австралийцем со счётом 6:2. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи Карен Хачанов — Алекс де Минор.

Счёт личных встреч 2-1 в пользу россиянина. Хачанов был сильнее своего соперника в первом круге турнира в Дубае (2022) и в 1/2 финала соревнований в Вене (2024). Де Минор обыграл Хачанова в третьем круге US Open — 2020.

Материалы по теме
Рублёв проиграл Шелтону в третьем круге «Мастерса», американец вышел в четвертьфинал
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android