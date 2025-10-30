Хачанов — де Минор: россиянин проиграл первый сет третьего круга на «Мастерсе» в Париже

Сегодня, 30 октября, продолжается турнир серии «Мастерс» в Париже (Франция). В эти минуты в третьем круге встречаются 14-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и представитель Австралии Алекс де Минор (шестая строчка рейтинга).

Первый сет матча остался за австралийцем со счётом 6:2. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи Карен Хачанов — Алекс де Минор.

Счёт личных встреч 2-1 в пользу россиянина. Хачанов был сильнее своего соперника в первом круге турнира в Дубае (2022) и в 1/2 финала соревнований в Вене (2024). Де Минор обыграл Хачанова в третьем круге US Open — 2020.