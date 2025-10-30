Карен Хачанов в двух сетах проиграл Алексу де Минору в третьем круге «Мастерса» в Париже
14-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов завершил выступление на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В третьем круге он потерпел поражение от шестого номера рейтинга ATP австралийца Алекса де Минора со счётом 2:6, 2:6.
Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 18:40 МСК
14
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
6
Алекс де Минор
А. де Минор
Матч продолжался 1 час 10 минут. За это время Хачанов выполнил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету де Минора два эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
В четвертьфинале парижского «Мастерса» де Минор сыграет с казахстанским теннисистом Александром Бубликом.
