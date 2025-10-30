Александр Бублик вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже, обыграв Фрица

Казахстанский теннисист Александр Бублик (16-е место в мировом рейтинге) обыграл представителя США Тейлора Фрица (четвёртая ракетка мира) в третьем круге турнира категории «Мастерс» в Париже и вышел в четвертьфинал. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2 в пользу Бублика. Соперники провели на корте 1 час 26 минут.

Во время матча Фриц сделал 14 эйсов, допустил пять двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх. Бублик в ходе встречи 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из восьми.

В четвертьфинале «Мастерса» Бублик встретится с австралийцем Алексом де Минором (шестая ракетка мира).