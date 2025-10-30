Скидки
Тейлор Фриц — Александр Бублик, результат матча 30 октября 2025, счёт 0:2; Турнир ATP-1000 в Париже

Александр Бублик вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже, обыграв Фрица
Комментарии

Казахстанский теннисист Александр Бублик (16-е место в мировом рейтинге) обыграл представителя США Тейлора Фрица (четвёртая ракетка мира) в третьем круге турнира категории «Мастерс» в Париже и вышел в четвертьфинал. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2 в пользу Бублика. Соперники провели на корте 1 час 26 минут.

Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 18:10 МСК
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		2
7 7 		6
         
Александр Бублик
16
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Во время матча Фриц сделал 14 эйсов, допустил пять двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх. Бублик в ходе встречи 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из восьми.

В четвертьфинале «Мастерса» Бублик встретится с австралийцем Алексом де Минором (шестая ракетка мира).

