Александр Бублик оценил победу над Тейлором Фрицем на «Мастерсе» в Париже

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал победу над американцем Тейлором Фрицем в третьем круге «Мастерса» в Париже (Франция).
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
«Мне очень повезло на тай-брейке. Он промазал пару лёгких ударов, которые обычно у него попадают. Мы с ним в разных позициях. Он едет в Турин, я борюсь за то, чтобы у меня был шанс стать запасным.
Думаю, и настрой немного отличается, кажется, Тейлор был не таким цепким, как обычно. У меня была свобода, которую он у меня отнял в последних трёх встречах, где меня постоянно буквально убивал. Наверное, медленный корт не очень ему благоприятствовал, а я чувствовал себя отлично, попадал в нужные точки.
Я использовал свои шансы, а Фриц, очевидно, выложился не на все 100%, потому что ему предстоит очень важный турнир. Это гораздо важнее, чем победить меня здесь, да?» — сказал Бублик после матча.
- 30 октября 2025
-
20:19
-
20:06
-
19:46
-
19:36
-
19:12
-
19:09
-
18:55
-
18:49
-
18:14
-
18:08
-
18:07
-
17:51
-
17:35
-
17:33
-
17:28
-
16:54
-
16:44
-
16:30
-
16:07
-
16:04
-
15:50
-
15:23
-
15:17
-
15:01
-
15:00
-
14:49
-
14:46
-
13:43
-
13:41
-
13:40
-
13:30
-
13:25
-
13:18
-
12:29
-
12:11