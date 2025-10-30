Скидки
Александр Бублик оценил победу над Тейлором Фрицем на «Мастерсе» в Париже

Александр Бублик оценил победу над Тейлором Фрицем на «Мастерсе» в Париже
16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал победу над американцем Тейлором Фрицем в третьем круге «Мастерса» в Париже (Франция).

Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 18:10 МСК
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		2
7 7 		6
         
Александр Бублик
16
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Мне очень повезло на тай-брейке. Он промазал пару лёгких ударов, которые обычно у него попадают. Мы с ним в разных позициях. Он едет в Турин, я борюсь за то, чтобы у меня был шанс стать запасным.

Думаю, и настрой немного отличается, кажется, Тейлор был не таким цепким, как обычно. У меня была свобода, которую он у меня отнял в последних трёх встречах, где меня постоянно буквально убивал. Наверное, медленный корт не очень ему благоприятствовал, а я чувствовал себя отлично, попадал в нужные точки.

Я использовал свои шансы, а Фриц, очевидно, выложился не на все 100%, потому что ему предстоит очень важный турнир. Это гораздо важнее, чем победить меня здесь, да?» — сказал Бублик после матча.

