Алекс де Минор квалифицировался на Итоговый турнир ATP — 2025. Осталось одно место

Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор обеспечил себе квалификацию на участие в Итоговом чемпионате ATP — 2025, который пройдёт с 9 по 16 ноября в Турине (Италия). Это стало известно после того, как он обыграл россиянина Карена Хачанова в третьем круге «Мастерса» в Париже (Франция).

Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 18:40 МСК
Карен Хачанов
14
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

В текущем сезоне де Минор выиграл один титул — «пятисотник» в Вашингтоне (США). Он также играл в финале турнира в Роттердаме (Нидерланды). Лучшие результаты на турнирах «Большого шлема» — четвертьфиналы на Australian Open и US Open.

На Итоговый чемпионат ранее квалифицировались шесть игроков: Карлос Алькарас, Янник Синнер, Новак Джокович, Александр Зверев, Тейлор Фриц и Бен Шелтон.

