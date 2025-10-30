Алекс де Минор квалифицировался на Итоговый турнир ATP — 2025. Осталось одно место
Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор обеспечил себе квалификацию на участие в Итоговом чемпионате ATP — 2025, который пройдёт с 9 по 16 ноября в Турине (Италия). Это стало известно после того, как он обыграл россиянина Карена Хачанова в третьем круге «Мастерса» в Париже (Франция).
Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 18:40 МСК
14
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
6
Алекс де Минор
А. де Минор
В текущем сезоне де Минор выиграл один титул — «пятисотник» в Вашингтоне (США). Он также играл в финале турнира в Роттердаме (Нидерланды). Лучшие результаты на турнирах «Большого шлема» — четвертьфиналы на Australian Open и US Open.
На Итоговый чемпионат ранее квалифицировались шесть игроков: Карлос Алькарас, Янник Синнер, Новак Джокович, Александр Зверев, Тейлор Фриц и Бен Шелтон.
