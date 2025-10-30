Скидки
Медведев, Бублик и ещё три игрока сохраняют шансы на попадание на Итоговый чемпионат ATP

Медведев, Бублик и ещё три игрока сохраняют шансы на попадание на Итоговый чемпионат ATP
Российский теннисист Даниил Медведев, казахстанец Александр Бублик, итальянец Лоренцо Музетти, канадец Феликс Оже-Альяссим и испанец Алехандро Давидович-Фокина сохраняют шансы на квалификацию на Итоговый чемпионат ATP — 2025, который пройдёт с 9 по 16 ноября в итальянском Турине. Ранее на Итоговый уже отобрались семь игроков.

На данный момент в лайв-гонке на Итоговый восьмое место занимает Музетти, который уже покинул «Мастерс» в Париже (3685 очков). Оже-Альяссим идёт следующим (3395), после него Бублик (2670), Медведев (2660) и Давидович-Фокина (2655).

По итогам турнира в Париже обойти Музетти может только Оже-Альяссим, остальные могут только приблизиться. На следующей неделе пройдут турниры ATP-250 в Метце (Франция) и Афинах (Греция).

