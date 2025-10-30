Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Сонего — Медведев: россиянин проиграл первый сет третьего круга на «Мастерсе» в Париже

Сонего — Медведев: россиянин проиграл первый сет третьего круга на «Мастерсе» в Париже
Комментарии

Сегодня, 30 октября, продолжается турнир серии «Мастерс» в Париже (Франция). В эти минуты в третьем круге встречаются российский теннисист 13-я ракетка мира Даниил Медведев и представитель Италии Лоренцо Сонего (45-я строчка рейтинга АТР).

Первый сет матча остался за итальянцем со счётом 6:3. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи Сонего — Медведев.

Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 20:10 МСК
Лоренцо Сонего
45
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 1
3 		7 7 3
         
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Счёт личных встреч — 3-0 в пользу россиянина. Медведев был сильнее своего соперника в первом круге турнира в Аделаиде (2023), втором круге соревнований в Монако (2023) и Дубае (2024).

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.

Материалы по теме
Карен Хачанов в двух сетах проиграл Алексу де Минору в третьем круге «Мастерса» в Париже
Александр Бублик вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже, обыграв Фрица
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android