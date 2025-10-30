Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Ближе и ближе к цели». Бублик оценил свои шансы войти в топ-10 и попасть на Итоговый

«Ближе и ближе к цели». Бублик оценил свои шансы войти в топ-10 и попасть на Итоговый
Аудио-версия:
Комментарии

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался об удачном периоде в карьере, а также высказался о возможности войти в топ-10 рейтинга ATP в нынешнем сезоне. После выхода в четвертьфинал «Мастерса» в Париже (Франция) Бублик занимает 13-е место в лайв-рейтинге.

«Впервые в карьере так близко к большому достижению. Если бы сейчас расслабился и сказал: «Я устал и травмирован» или решил остановиться, потом бы себя винил.

Шансы попасть в топ-10 и быть запасным на Итоговом выпадают нечасто. Когда есть возможность, нужно использовать её на все 100%. В следующем году мне придётся защищать очки и будет тяжелее. Сейчас я ближе и ближе к цели, о которой раньше даже не думал. Это даёт дополнительную энергию, если не сломаюсь под давлением», — сказал Бублик в послематчевом интервью.

Материалы по теме
Медведев, Бублик и ещё три игрока сохраняют шансы на попадание на Итоговый чемпионат ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android