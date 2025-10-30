«Ближе и ближе к цели». Бублик оценил свои шансы войти в топ-10 и попасть на Итоговый

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался об удачном периоде в карьере, а также высказался о возможности войти в топ-10 рейтинга ATP в нынешнем сезоне. После выхода в четвертьфинал «Мастерса» в Париже (Франция) Бублик занимает 13-е место в лайв-рейтинге.

«Впервые в карьере так близко к большому достижению. Если бы сейчас расслабился и сказал: «Я устал и травмирован» или решил остановиться, потом бы себя винил.

Шансы попасть в топ-10 и быть запасным на Итоговом выпадают нечасто. Когда есть возможность, нужно использовать её на все 100%. В следующем году мне придётся защищать очки и будет тяжелее. Сейчас я ближе и ближе к цели, о которой раньше даже не думал. Это даёт дополнительную энергию, если не сломаюсь под давлением», — сказал Бублик в послематчевом интервью.