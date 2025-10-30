Сонего — Медведев: россиянин выиграл второй сет третьего круга на «Мастерсе» в Париже
Сегодня, 30 октября, продолжается турнир серии «Мастерс» в Париже (Франция). В эти минуты в матча третьего круга встречаются российский теннисист 13-я ракетка мира Даниил Медведев и представитель Италии Лоренцо Сонего (45-я строчка рейтинга АТР).
Второй сет матча остался за россиянином со счётом 7:6 (7:5). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи Сонего — Медведев.
Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 20:10 МСК
45
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|6 5
|1
|
|7 7
|3
13
Даниил Медведев
Д. Медведев
Счёт личных встреч — 3-0 в пользу россиянина. Медведев был сильнее своего соперника в первом круге турнира в Аделаиде (2023), втором круге соревнований в Монако (2023) и Дубае (2024).
Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.
