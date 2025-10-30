Бублик: если буду делать виннеры с бэкхенда, выиграю «Шлем». Но я хочу завершить карьеру

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик ярко общался со своей командой во время матча третьего круга на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция) с американцем Тейлором Фрицем. Бублик выиграл со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

«Я так сильно ненавижу это. Если буду каждым ударом делать виннеры с бэкхенда, выиграю «Шлем». Но я не хочу выигрывать «Шлем». Хочу завершить карьеру. Ребят, заткнитесь. Я не хочу так играть, мне не нравится», — эмоционально говорил Бублик в ходе встречи.

В четвертьфинале парижского «Мастерса» Бублик сыграет с шестой ракеткой мира австралийским теннисистом Алексом де Минором.