Бублик: если буду делать виннеры с бэкхенда, выиграю «Шлем». Но я хочу завершить карьеру
Поделиться
16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик ярко общался со своей командой во время матча третьего круга на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция) с американцем Тейлором Фрицем. Бублик выиграл со счётом 7:6 (7:5), 6:2.
Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 18:10 МСК
4
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
16
Александр Бублик
А. Бублик
«Я так сильно ненавижу это. Если буду каждым ударом делать виннеры с бэкхенда, выиграю «Шлем». Но я не хочу выигрывать «Шлем». Хочу завершить карьеру. Ребят, заткнитесь. Я не хочу так играть, мне не нравится», — эмоционально говорил Бублик в ходе встречи.
В четвертьфинале парижского «Мастерса» Бублик сыграет с шестой ракеткой мира австралийским теннисистом Алексом де Минором.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 октября 2025
-
21:55
-
21:49
-
21:29
-
20:48
-
20:41
-
20:19
-
20:06
-
19:46
-
19:36
-
19:12
-
19:09
-
18:55
-
18:49
-
18:14
-
18:08
-
18:07
-
17:51
-
17:35
-
17:33
-
17:28
-
16:54
-
16:44
-
16:30
-
16:07
-
16:04
-
15:50
-
15:23
-
15:17
-
15:01
-
15:00
-
14:49
-
14:46
-
13:43
-
13:41
-
13:40