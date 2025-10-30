Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бублик: если буду делать виннеры с бэкхенда, выиграю «Шлем». Но я хочу завершить карьеру

Бублик: если буду делать виннеры с бэкхенда, выиграю «Шлем». Но я хочу завершить карьеру
Комментарии

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик ярко общался со своей командой во время матча третьего круга на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция) с американцем Тейлором Фрицем. Бублик выиграл со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 18:10 МСК
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		2
7 7 		6
         
Александр Бублик
16
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Я так сильно ненавижу это. Если буду каждым ударом делать виннеры с бэкхенда, выиграю «Шлем». Но я не хочу выигрывать «Шлем». Хочу завершить карьеру. Ребят, заткнитесь. Я не хочу так играть, мне не нравится», — эмоционально говорил Бублик в ходе встречи.

В четвертьфинале парижского «Мастерса» Бублик сыграет с шестой ракеткой мира австралийским теннисистом Алексом де Минором.

Материалы по теме
«Ближе и ближе к цели». Бублик оценил свои шансы войти в топ-10 и попасть на Итоговый
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android